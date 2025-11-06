Генштаб: 14 атак россиян отбили СОУ на севере от Харькова
Утром 6 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области был 21 бой.
Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 14 раз около Волчанска и Синельниково.
На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников семь раз в районе Богуславки, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов на сегодняшний день следующие:
Читайте также: Продвижение РФ в южной части Волчанска зафиксировали эксперты – детали
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Генштаб: 14 атак россиян отбили СОУ на севере от Харькова», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2025 в 08:07;