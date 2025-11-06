Генштаб: 14 атак россиян отбили СОУ на севере от Харькова

Утром 6 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области был 21 бой.

Так на Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 14 раз около Волчанска и Синельниково.

На Купянском – россияне штурмовали позиции украинских защитников семь раз в районе Богуславки, Петропавловки, Песчаного и Новой Кругляковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 276 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 55 авиационных ударов, применил пять ракет и сбросил 124 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, привлек 3992 дрона-камикадзе и осуществил 4354 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 122 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

По данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов на сегодняшний день следующие: