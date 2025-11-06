Генштаб: 14 атак росіян відбили СОУ на півночі від Харкова

Вранці 6 листопада Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби в Харківській області був 21 бій.

Так на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися 14 разів біля Вовчанська та Синельникового.

На Куп’янському – росіяни штурмували позиції українських захисників сім разів у районі Богуславки, Петропавлівки, Піщаного та Нової Кругляківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 276 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 55 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет та скинув 124 керованих авіаційних бомби. Крім цього, залучив 3992 дрони-камікадзе та здійснив 4354 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати окупантів на сьогодні такі: