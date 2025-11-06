Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС

Три пожежі, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вирували у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах регіону внаслідок обстрілів ворога.

Напередодні вдень військові РФ вдарили по житловому сектору в селі Рубіжне Чугуївського району. Через “прильоти” горіли три приватні будинки на площі 160 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

“Увечері внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по м. Богодухів постраждали 6 осіб, з них 1 дитина. Влучання прийшлись в складську будівлю, де зберігались зернові культури. Там спалахнула пожежа площею 6 м кв., яку оперативно загасали рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража”, – передають рятувальники.

Крім того, двоє людей постраждали внаслідок вибуху газового балона у селищі Високий Харківського району. Із серйозними опіками людей госпіталізували.