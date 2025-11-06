Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС
Три пожежі, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вирували у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах регіону внаслідок обстрілів ворога.
Напередодні вдень військові РФ вдарили по житловому сектору в селі Рубіжне Чугуївського району. Через “прильоти” горіли три приватні будинки на площі 160 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.
“Увечері внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по м. Богодухів постраждали 6 осіб, з них 1 дитина. Влучання прийшлись в складську будівлю, де зберігались зернові культури. Там спалахнула пожежа площею 6 м кв., яку оперативно загасали рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража”, – передають рятувальники.
Крім того, двоє людей постраждали внаслідок вибуху газового балона у селищі Високий Харківського району. Із серйозними опіками людей госпіталізували.
Читайте також: Генштаб: 14 атак росіян відбили СОУ на півночі від Харкова
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 08:39;