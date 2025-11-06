Live
  • Чт 06.11.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 42.07
  • EUR 48.34

Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС

Події 08:39   06.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС

Три пожежі, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вирували у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах регіону внаслідок обстрілів ворога. 

Напередодні вдень військові РФ вдарили по житловому сектору в селі Рубіжне Чугуївського району. Через “прильоти” горіли три приватні будинки на площі 160 квадратних метрів. Інформації щодо постраждалих немає.

“Увечері внаслідок масованої ворожої атаки БпЛА по м. Богодухів постраждали 6 осіб, з них 1 дитина. Влучання прийшлись в складську будівлю, де зберігались зернові культури. Там спалахнула пожежа площею 6 м кв., яку оперативно загасали рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та будівлю гаража”, – передають рятувальники.

Крім того, двоє людей постраждали внаслідок вибуху газового балона у селищі Високий Харківського району. Із серйозними опіками людей госпіталізували.

Читайте також: Генштаб: 14 атак росіян відбили СОУ на півночі від Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Фото руйнувань у Богодухові показали у прокуратурі
Фото руйнувань у Богодухові показали у прокуратурі
06.11.2025, 09:37
Сьогодні 6 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 листопада 2025: яке свято та день в історії
06.11.2025, 06:00
Новини Харкова — головне 6 листопада: ситуація у Вовчанську, хто без світла
Новини Харкова — головне 6 листопада: ситуація у Вовчанську, хто без світла
06.11.2025, 09:01
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
Сотні пакетів із PVP виявили копи у дівчат – подробиці
28.10.2025, 11:45
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
Через обстріли на Харківщині обмежили рух приміських поїздів
06.11.2025, 07:45
Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС
Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС
06.11.2025, 08:39

Новини за темою:

05.11.2025
Що горіло в регіоні через обстріли росіян, повідомили у ДСНС
04.11.2025
Четверо поранених: що горіло вночі внаслідок “прильотів”, розповіли у ДСНС
03.11.2025
Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС
31.10.2025
У Харкові дві людини загинули під час пожежі (фото)
29.10.2025
У ДСНС розповіли про пожежі через “прильоти” в Чугуєві та Ізюмі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через вибух газового балона у Високому постраждали двоє людей – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2025 в 08:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три пожежі, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, вирували у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах регіону внаслідок обстрілів ворога. ".