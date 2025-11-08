Разбойное нападение в Харькове: женщину ударили по голове и вырвали сумку

ГУ Нацполиции в Харьковской области 8 ноября сообщило о происшествии, которое случилось в Харькове. Пострадала 32-летняя женщина.

«Нападение произошло возле дома, где проживала 32-летняя пострадавшая. Злоумышленник сзади ударил женщину по голове и вырвал из рук сумку, в которой находились 12 000 гривен наличных денег и разные личные вещи», — информирует отдел коммуникаций ГУНП.

Личность нападавшего выяснили по приметам. Подозреваемый — 40-летний харьковчанин. Раньше его не раз судили за совершение тяжких преступлений.

«В том числе против собственности и половой неприкосновенности», — отметили полицейские.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Если в суде вину подозреваемого докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее в полиции сообщали о дерзком похищении «криптошейха» в Харькове. Выдавая себя за сотрудников ТЦК, похитители «бусифицировали» мужчину прямо в центре города, возле пункта обмена валют. А затем возили его в микроавтобусе, били и угрожали, пока он не отдал им все имеющиеся деньги, а также не перевел средства на их криптокошельки. Пострадавшего в итоге высадили из «тюрьмы на колесах» в районе Безлюдовки. А полиция вскоре вычислила нападавших.