Розбійний напад у Харкові: жінку вдарили по голові та вирвали сумку

Події 14:42   08.11.2025
Оксана Горун
ГУ Нацполіції в Харківській області 8 листопада повідомило про подію, що сталася в Харкові. Постраждала 32-річна жінка.

“Напад стався біля будинку, де мешкала 32-річна постраждала. Зловмисник ззаду вдарив жінку по голові й вирвав з рук сумку, в якій знаходилися 12 000 гривень готівки та різні особисті речі”, – інформує відділ комунікацій ГУНП.

Особу нападника встановили за прикметами. Підозрюваний – 40-річний харків’янин. Раніше його неодноразово судили за скоєння тяжких злочинів.

“У тому числі проти власності та статевої недоторканності”, – зазначили поліціянти.

Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру та відправили до СІЗО. Якщо в суді провину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше в поліції повідомляли про зухвале викрадення “криптошейха” в Харкові. Видаючи себе за співробітників ТЦК, викрадачі “бусифікували” чоловіка просто в центрі міста, біля пункту обміну валют. А потім возили його в мікроавтобусі, били та погрожували, поки він не віддав їм усі наявні гроші, а також не переказав кошти на їхні криптогаманці. Потерпілого в результаті висадили з “в’язниці на колесах” у районі Безлюдівки. А поліція незабаром вирахувала нападників.

Автор: Оксана Горун
