Миллионный ущерб: на Харьковщине срубили почти 650 деревьев, кого подозревают

Общество 13:14   10.11.2025
Виктория Яковенко
Миллионный ущерб: на Харьковщине срубили почти 650 деревьев, кого подозревают Фото: Харьковская областная прокуратура

С февраля по декабрь 2024 года, по данным следствия, на территории Близнюковской громады незаконно пилили деревья. Ущерб оценили в около 3,3 млн грн.

«Житель города Лозовая, действуя как физическое лицо-предприниматель, заключил с фермерским хозяйством договор о предоставлении услуг по якобы удалению самозасеянной поросли деревьев на земельном участке. На самом же деле под видом легальных работ мужчина организовал незаконную вырубку деревьев на территории Близнюковской громады, привлекая к этому еще одного местного жителя», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что фигуранты бензопилами спилили около 650 деревьев разных пород в пределах защитного лесного насаждения. Никаких разрешительных документов у них не было.

«После вырубки злоумышленники распилили древесину на бревна, грузили их в КАМАЗ и готовили к дальнейшей перевозке и продаже», — установили правоохранители.

Подозрение в незаконной порубке деревьев вручили двоим мужчинам, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Теперь им готовятся избрать меру пресечения, правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.

черные лесорубы на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
черные лесорубы на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
черные лесорубы на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, ранее в Государственной экологической инспекции в Харьковской области сообщали, что сыророслые деревья незаконно срубили на улице Архитекторов, 22 в Шевченковском районе. В экоинспекции оценили нанесенный ущерб государству в 12 тысяч гривен.

Читайте также: Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»

Автор: Виктория Яковенко
