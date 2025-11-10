Миллионный ущерб: на Харьковщине срубили почти 650 деревьев, кого подозревают
С февраля по декабрь 2024 года, по данным следствия, на территории Близнюковской громады незаконно пилили деревья. Ущерб оценили в около 3,3 млн грн.
«Житель города Лозовая, действуя как физическое лицо-предприниматель, заключил с фермерским хозяйством договор о предоставлении услуг по якобы удалению самозасеянной поросли деревьев на земельном участке. На самом же деле под видом легальных работ мужчина организовал незаконную вырубку деревьев на территории Близнюковской громады, привлекая к этому еще одного местного жителя», — рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Отмечается, что фигуранты бензопилами спилили около 650 деревьев разных пород в пределах защитного лесного насаждения. Никаких разрешительных документов у них не было.
«После вырубки злоумышленники распилили древесину на бревна, грузили их в КАМАЗ и готовили к дальнейшей перевозке и продаже», — установили правоохранители.
Подозрение в незаконной порубке деревьев вручили двоим мужчинам, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Теперь им готовятся избрать меру пресечения, правоохранители будут настаивать на содержании под стражей.
Напомним, ранее в Государственной экологической инспекции в Харьковской области сообщали, что сыророслые деревья незаконно срубили на улице Архитекторов, 22 в Шевченковском районе. В экоинспекции оценили нанесенный ущерб государству в 12 тысяч гривен.
Читайте также: Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ліс, лес, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, черные лесорубы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Миллионный ущерб: на Харьковщине срубили почти 650 деревьев, кого подозревают», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 13:14;