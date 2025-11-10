Мільйонні збитки: на Харківщині зрубали майже 650 дерев, кого підозрюють

Із лютого по грудень 2024 року, за даними слідства, на території Близнюківської громади незаконно пиляли дерева. Збитки оцінили у близько 3,3 млн грн.

«Мешканець міста Лозова, діючи як фізична особа-підприємець, уклав із фермерським господарством договір про надання послуг із нібито видалення самозасіяної порослі дерев на земельній ділянці. Насправді ж під виглядом легальних робіт чоловік організував незаконну вирубку дерев на території Близнюківської громади, залучивши до цього ще одного місцевого мешканця», – розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначається, що фігуранти бензопилами спиляли майже 650 дерев різних порід у межах захисного лісового насадження. Жодних дозвільних документів вони не мали.

«Після вирубки зловмисники розпилювали деревину на колоди, вантажили їх у КАМАЗ та готували до подальшого перевезення і продажу», – встановили правоохоронці.

Підозру у незаконній порубці дерев вручили двом чоловікам, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Наразі їм готуються обрати запобіжний захід, правоохоронці наполягатимуть на триманні під вартою.

Нагадаємо, раніше у Державній екологічній інспекції в Харківській області повідомляли, що сиророслі дерева незаконно зрубали на вулиці Архітекторів, 22 у Шевченківському районі. В екоінспекції оцінили завдану шкоду державі у 12 тисяч гривень.