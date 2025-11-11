Live

18 боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:46   11.11.2025
Виктория Яковенко
18 боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

С начала суток враг атаковал на Харьковщине уже 29 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боев в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении идут 11 боев. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 118 боев.

Напомним, ранее об опасности в приграничье сообщил командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев. Он привлек внимание к тому, что оккупанты пересекли границу еще в одном месте на Купянщине – возле села Бологовка. Немичев отметил, что враг активно пользуется наличием «серой зоны» вдоль границы, не контролируемой ни украинскими, ни российскими войсками. Также, по его данным, у россиян есть небольшие продвижения в Волчанске. Защитник подчеркнул, что в планах врага – соединить группировку в Волчанске и Двуречной. А все действия, которые зафиксировали в последнее время, могут быть элементом подготовки к новым наступательным операциям. Само наступление начнется, по прогнозу Немичева, в случае, если попытка захватить Купянск будет неудачной.

Автор: Виктория Яковенко
