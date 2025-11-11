18 боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Від початку доби ворог атакував на Харківщині вже 29 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 боїв у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського. Сім ворожих атак тривають досі.

На Куп’янському напрямку йдуть 11 боїв. Всього з початку доби ворог 16 разів намагався просунутися до позицій наших захисників у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 118 боїв.

Нагадаємо, раніше про небезпеку в прикордонні Харківщини повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев. Він привернув увагу до того, що окупанти перетнули кордон ще в одному місці на Куп’янщині – біля села Бологівка. Немічев відзначив, що ворог активно користується наявністю «сірої зони» вздовж кордону, яку не контролюють ані українські, ані російські війська. Також, за його даними, в росіян є невеличкі просування у Вовчанську. Захисник наголосив, що в планах ворога – з’єднати угрупування у Вовчанську та Дворічній. А всі дії, які зафіксували останнім часом можуть бути елементом підготовки до нових наступальних операцій. Сам наступ розпочнеться, за прогнозом Немічева, у випадку, якщо спроба захопити Куп’янськ зазнає невдачі.