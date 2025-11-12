Live

На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян

Украина 08:09   12.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян

В течение минувших суток россияне наступали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, пишут в Генштабе ВСУ в сводке за 12 ноября.

Так на севере области оккупанты пытались прорваться 17 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 18 раз в районе Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

Читайте также: В ISW проанализировали, что происходит на двух направлениях Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 12 ноября
Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 12 ноября
11.11.2025, 20:17
Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 12 ноября — график
11.11.2025, 22:02
«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
«Если Донбасс падет, агрессия РФ обратится к Харькову»: реакция СНБО на панику
11.11.2025, 21:33
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
Где выдают бесплатные горячие обеды в Харькове: адреса
11.11.2025, 12:33
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
Новости Харькова – главное за 11 ноября: слышали взрыв, Лозовщина без тепла
11.11.2025, 21:40
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
12.11.2025, 08:47

Новости по теме:

11.11.2025
Что сейчас происходит в Купянске и Волчанске, рассказал Трегубов (видео)
11.11.2025
Где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине: сводка Генштаба на 08:00
11.11.2025
Россияне продвинулись на севере от Харькова – подробности от ISW
10.11.2025
ISW: россияне продвинулись на Купянщине и бьют по мосту через Оскол
10.11.2025
Генштаб: за сутки на Харьковщине зафиксировали 32 боя


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 08:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток россияне наступали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, пишут в Генштабе ВСУ в сводке за 12 ноября.".