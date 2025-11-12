На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян

В течение минувших суток россияне наступали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, пишут в Генштабе ВСУ в сводке за 12 ноября.

Так на севере области оккупанты пытались прорваться 17 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 18 раз в районе Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: