На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян
В течение минувших суток россияне наступали на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, пишут в Генштабе ВСУ в сводке за 12 ноября.
Так на севере области оккупанты пытались прорваться 17 раз возле Волчанска и Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении россияне штурмовали позиции СОУ 18 раз в районе Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 217 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 44 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 44 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил 4080 обстрелов, из них 109 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3965 дронов-камикадзе», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:
Читайте также: В ISW проанализировали, что происходит на двух направлениях Харьковщины
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине за сутки ВСУ сдержали 35 штурмов россиян», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2025 в 08:09;