На Харківщині за добу ЗСУ стримали 35 штурмів росіян
Протягом минулої доби росіяни наступали на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ у зведенні за 12 листопада.
Так на півночі області окупанти намагалися прорватися 17 разів біля Вовчанська та Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку росіяни штурмували позиції СОУ 18 разів у районі Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Глушківки, Петропавлівки та Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 44 керованих бомби. Крім цього, здійснив 4080 обстрілів, з них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3965 дронів-камікадзе“, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 08:09