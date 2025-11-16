Live

12 тысяч семей на Харьковщине без электричества из-за атаки РФ – Зеленский

Происшествия 11:14   16.11.2025
Оксана Якушко
12 тысяч семей на Харьковщине без электричества из-за атаки РФ – Зеленский Фото: «Харьковоблэнерго»

Россияне снова атаковали энергообъекты в Лозовской громаде, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Еще одна тяжелая ночь! Враг продолжает массированно обстреливать Лозовскую громаду. Преимущественно бьет по энергообъектам. Без света сейчас 4 населенных пункта и более 12 000 абонентов. Временно не работают большинство котельных, другие – на минимальных режимах», — доложил Зеленский.

К счастью, в результате атаки россиян пострадавших нет.

В то же время повреждены многоэтажки, частные дома, учреждения образования и предприятия.
В настоящее время идет ликвидация последствий.

Городской голова Лозовой призвал земляков по возможности позаботиться об альтернативных способах энергетики для своих семей и пожилых родителей, чтобы избежать сильного скопления людей на пунктах несокрушимости.

