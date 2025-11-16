12 тысяч семей на Харьковщине без электричества из-за атаки РФ – Зеленский
Россияне снова атаковали энергообъекты в Лозовской громаде, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
«Еще одна тяжелая ночь! Враг продолжает массированно обстреливать Лозовскую громаду. Преимущественно бьет по энергообъектам. Без света сейчас 4 населенных пункта и более 12 000 абонентов. Временно не работают большинство котельных, другие – на минимальных режимах», — доложил Зеленский.
К счастью, в результате атаки россиян пострадавших нет.
В то же время повреждены многоэтажки, частные дома, учреждения образования и предприятия.
В настоящее время идет ликвидация последствий.
Городской голова Лозовой призвал земляков по возможности позаботиться об альтернативных способах энергетики для своих семей и пожилых родителей, чтобы избежать сильного скопления людей на пунктах несокрушимости.
