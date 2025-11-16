Live

12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський

Події 11:14   16.11.2025
Оксана Якушко
12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський

Росіяни знову атакували енергооб’єкти в Лозівській громаді, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Ще одна важка ніч! Ворог продовжує масовано обстрілювати Лозівську громаду. Переважно б’є по енергооб’єктах. Без світла наразі 4 населені пункти та понад 12 000 абонентів. Тимчасово не працює більшість котельних, інші – на мінімальних режимах», – доповів Зеленський.

На щастя, внаслідок атаки росіян постраждалих немає.

Натомість пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, освітні заклади та підприємства.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Міський голова Лозової закликав земляків, за можливості, подбати про альтернативні засоби живлення для своїх родин і літніх батьків, щоб уникнути значного скупчення людей на пунктах незламності.

Читайте також: Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік
Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік
16.11.2025, 11:48
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2023, 06:00
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті
Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті
16.11.2025, 09:45
Де на фронті Харківщини минулої доби було найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Де на фронті Харківщини минулої доби було найгарячіше – Генштаб ЗСУ
16.11.2025, 08:41
Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
16.11.2025, 09:40
Сьогодні 16 листопада 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада 2025: яке свято та день в історії
16.11.2025, 06:00

Новини за темою:

11.11.2025
На Харківщині – аварійні відключення світла. Погодинні графіки не діють
10.11.2025
Для мене це історія про “незламність” – Анна Гін про блекаут у Харкові
10.11.2025
Чим відрізняються проблеми зі світлом у 2022-му та 2025-му – думка аналітика
10.11.2025
Ми вже швидко налаштовуємося – депутатка з Харкова про блекаут
08.11.2025
Ситуація в енергетиці області складна: в Харкові провели засідання штабу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 11:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову атакували енергооб’єкти в Лозівській громаді, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.".