12 тисяч родин на Харківщині без електрики через атаку росіян – Зеленський

Росіяни знову атакували енергооб’єкти в Лозівській громаді, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Ще одна важка ніч! Ворог продовжує масовано обстрілювати Лозівську громаду. Переважно б’є по енергооб’єктах. Без світла наразі 4 населені пункти та понад 12 000 абонентів. Тимчасово не працює більшість котельних, інші – на мінімальних режимах», – доповів Зеленський.

На щастя, внаслідок атаки росіян постраждалих немає.

Натомість пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, освітні заклади та підприємства.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Міський голова Лозової закликав земляків, за можливості, подбати про альтернативні засоби живлення для своїх родин і літніх батьків, щоб уникнути значного скупчення людей на пунктах незламності.