Події 09:40   16.11.2025
Оксана Якушко
Минулої доби росіяни вдарили по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янському районі росіяни вдарили КАБом по селу Катеринівка. Внаслідок ворожого удару осколкове поранення ноги отримав 61-річний місцевий житель, повідомляє Нацполіція. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські будівлі.

Вночі росіяни завдали масованого обстрілу по Лозівському району, спалахнула пожежа. У селі Лиманівка Лозівського району пошкоджені енергомережі.

У селищі Старий Салтів Чугуївського району росіяни пошкодили будівлю покинутої лабораторії, а в селі Малинівка – базу відпочинку, де зайнялися дерев’яні будиночки для відпочинку.

Автор: Оксана Якушко
Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
