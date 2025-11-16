Поранений і пошкоджені енергомережі: як минула доба у Харківській області
Минулої доби росіяни вдарили по 5 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Куп’янському районі росіяни вдарили КАБом по селу Катеринівка. Внаслідок ворожого удару осколкове поранення ноги отримав 61-річний місцевий житель, повідомляє Нацполіція. Пошкоджені 5 приватних будинків, 3 господарські будівлі.
Вночі росіяни завдали масованого обстрілу по Лозівському району, спалахнула пожежа. У селі Лиманівка Лозівського району пошкоджені енергомережі.
У селищі Старий Салтів Чугуївського району росіяни пошкодили будівлю покинутої лабораторії, а в селі Малинівка – базу відпочинку, де зайнялися дерев’яні будиночки для відпочинку.
