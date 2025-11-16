Live

Раненый и повреждены энергосети: как прошли сутки в Харьковской области

Происшествия 09:40   16.11.2025
Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне ударили по 5 населенным пунктам Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Купянском районе россияне ударили КАБом по селу Екатериновка. В результате вражеского удара осколочное ранение ноги получил 61-летний местный житель, сообщает Нацполиция. Повреждены 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки.

Ночью россияне нанесли массированный обстрел по Лозовскому району, загорелся пожар. В селе Лимановка Лозовского района повреждены энергосети.

В поселке Старый Салтов Чугуевского района россияне повредили здание заброшенной лаборатории, а в селе Малиновка – базу отдыха, где загорелись деревянные домики для отдыха.

Автор: Оксана Якушко
