Новости Харькова – главное за 16 ноября: что на фронте
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
Где на Харьковщине шли бои 15 ноября — Генштаб ВСУ
На Южно-Слобожанском направлении россиянк семь раз атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска и в направлении Двуречанского, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении за прошедшие сутки пять атак россиян отбили украинские защитники у Богуславки, Купянска и в направлении Песчаного и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении было семь боев у населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодцы и в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.
