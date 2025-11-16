Новости Харькова – главное за 16 ноября: что на фронте

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

Где на Харьковщине шли бои 15 ноября — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россиянк семь раз атаковали позиции украинских защитников возле Волчанска и в направлении Двуречанского, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении за прошедшие сутки пять атак россиян отбили украинские защитники у Богуславки, Купянска и в направлении Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении было семь боев у населенных пунктов Ямполевка, Дерилово, Колодцы и в направлении населенных пунктов Дружелюбовка, Дробышево и Боровая.