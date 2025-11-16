Новини Харкова – головне за 16 листопада: що на фронті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
Де на Харківщині точилися бої 15 листопада – Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських захисників біля Волчанська та у напрямку Дворічанського, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку за минулу добу п’ять атак росіян відбили українські захисники у Богуславки, Куп’янська та у напрямку Піщаного та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку було сім боїв біля населених пунктів Ямполівка, Дерилове, Колодязі та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Дробишеве й Борова.
