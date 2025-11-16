Как будут выключать свет 16 ноября в Харькове и области: график
Сегодня, в воскресенье 16 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО), сообщил «Харьковоблэнерго».
Графики почасовых отключений задействовали по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов.
Сегодня применяют одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.
Ниже — часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00
1.2 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00
2.1 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00; 21:30-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00–19:00; 21:30-24:00
3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30
3.2 07:30-11:00; 16:00-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:00-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:00-21:30
5.1 00:00–04:00; 11:00–14:00; 16:00–18:00; 21:30-24:00
5.2 00:00–04:00; 10:00–14:00; 16:00–18:00; 21:30-24:00
6.1 00:00–04:00; 11:00–14:00; 18:00–24:00
6.2 00:00–04:00; 11:00–14:00; 18:00–24:00
Список адресов по очереди – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
