Как будут выключать свет 16 ноября в Харькове и области: график

Сегодня, в воскресенье 16 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области действуют графики почасовых отключений (ГПО), сообщил «Харьковоблэнерго».

Графики почасовых отключений задействовали по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Сегодня применяют одновременно от 2 до 3,5 очередей отключений.

Ниже — часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00

1.2 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00

2.1 04:00–07:30; 14:00–16:00; 18:00–19:00; 21:30-24:00

2.2 04:00-07:30; 11:00–19:00; 21:30-24:00

3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30

3.2 07:30-11:00; 16:00-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:00-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:00-21:30

5.1 00:00–04:00; 11:00–14:00; 16:00–18:00; 21:30-24:00

5.2 00:00–04:00; 10:00–14:00; 16:00–18:00; 21:30-24:00

6.1 00:00–04:00; 11:00–14:00; 18:00–24:00

6.2 00:00–04:00; 11:00–14:00; 18:00–24:00

Список адресов по очереди – здесь.

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 24.00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).