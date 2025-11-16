Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік
Сьогодні, в неділю 16 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діють графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомив «Харківобленерго».
Графіки погодинних відключень задіяли за вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.
Сьогодні застосовують одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00
1.2 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00
2.1 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00; 21:30-24:00
2.2 04:00-07:30; 11:00-19:00; 21:30-24:00
3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30
3.2 07:30-11:00; 16:00-21:30
4.1 07:30-11:00; 14:00-21:30
4.2 07:30-11:00; 14:00-21:30
5.1 00:00-04:00; 11:00-14:00; 16:00-18:00; 21:30-24:00
5.2 00:00-04:00; 10:00-14:00; 16:00-18:00; 21:30-24:00
6.1 00:00-04:00; 11:00-14:00; 18:00-24:00
6.2 00:00-04:00; 11:00-14:00; 18:00-24:00
Список адрес по черзі – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
