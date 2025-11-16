Як вимикатимуть світло 16 листопада у Харкові й області: графік

Сьогодні, в неділю 16 листопада, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діють графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомив «Харківобленерго».

Графіки погодинних відключень задіяли за вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли.

Сьогодні застосовують одночасно від 2 до 3,5 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00

1.2 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00

2.1 04:00-07:30; 14:00-16:00; 18:00-19:00; 21:30-24:00

2.2 04:00-07:30; 11:00-19:00; 21:30-24:00

3.1 07:30-11:00; 16:00-21:30

3.2 07:30-11:00; 16:00-21:30

4.1 07:30-11:00; 14:00-21:30

4.2 07:30-11:00; 14:00-21:30

5.1 00:00-04:00; 11:00-14:00; 16:00-18:00; 21:30-24:00

5.2 00:00-04:00; 10:00-14:00; 16:00-18:00; 21:30-24:00

6.1 00:00-04:00; 11:00-14:00; 18:00-24:00

6.2 00:00-04:00; 11:00-14:00; 18:00-24:00

Список адрес по черзі – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).