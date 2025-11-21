О последствиях обстрелов Харьковщины сообщил Синегубов

В сводке 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток оккупанты обстреляли Харьков и пять населенный пунктов области.

«В результате обстрела в с. Екатериновка Великобурлукской громады пострадала 68-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.

Также Синегубов напомнил, что россияне атаковали Слободской район Харькова.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

три КАБа;

15 БпЛА типа «Герань-2»;

два БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов в Купянском районе повреждены восемь частных домов и административное здание, в Лозовском –железнодорожная и энергетическая инфраструктура.