О последствиях обстрелов Харьковщины сообщил Синегубов

Происшествия 09:08   21.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях обстрелов Харьковщины сообщил Синегубов

В сводке 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток оккупанты обстреляли Харьков и пять населенный пунктов области. 

«В результате обстрела в с. Екатериновка Великобурлукской громады пострадала 68-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.

Также Синегубов напомнил, что россияне атаковали Слободской район Харькова.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

  • три КАБа;
  • 15 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате ударов в Купянском районе повреждены восемь частных домов и административное здание, в Лозовском –железнодорожная и энергетическая инфраструктура.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
