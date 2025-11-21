О последствиях обстрелов Харьковщины сообщил Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
В сводке 21 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение суток оккупанты обстреляли Харьков и пять населенный пунктов области.
«В результате обстрела в с. Екатериновка Великобурлукской громады пострадала 68-летняя женщина», – написал начальник ХОВА.
Также Синегубов напомнил, что россияне атаковали Слободской район Харькова.
В течение суток по региону ударило такое вооружение:
- три КАБа;
- 15 БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате ударов в Купянском районе повреждены восемь частных домов и административное здание, в Лозовском –железнодорожная и энергетическая инфраструктура.
