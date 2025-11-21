Про наслідки обстрілів Харківщини повідомив Синєгубов

У зведенні 21 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом доби окупанти обстріляли Харків та п’ять населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в с. Катеринівка Великобурлуцької громади постраждала 68-річна жінка”, – написав начальник ХОВА.

Також Синєгубов нагадав, що росіяни атакували Слобідський район Харкова.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

три КАБи;

15 БпЛА типу “Герань-2”;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у Куп’янському районі пошкоджені вісім приватних будинків та адміністративна будівля, у Лозівському – залізнична та енергетична інфраструктура.