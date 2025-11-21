Почему отключение света на Харьковщине может не совпадать с графиком – ОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга объяснил, почему не всегда удается соблюдать графики почасовых отключений в регионе.

«Есть плановые графики, однако вчера, технически произошло событие, когда была отключена электроэнергия по Киеву около 8 часов, и мы так же это почувствовали. Это называется уже аварийное отключение. Как, например, сейчас произошло — 25 тысяч абонентов по Изюмскому и Барвенковскому направлениям. Там просто пошла перегрузка, сработала автоматика, поэтому сейчас работаем над ликвидацией этой аварии», – отметил Синегубов.

При этом, продолжил глава ХОВА, в большинстве случаев графики удается соблюдать.

«Они же для того и есть, чтобы люди твоей деятельности и бизнеса планировали. Но если идет несовпадение, то это уже, аварийные идут отключения», — сказал Синегубов.

Директор АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов также объяснил, почему отличается продолжительность отключений по разным адресам.

«Мы как операторы системы распределения выполняем команды, поступающие от оператора системы передачи. Оператор системы передачи, конечно, такие команды дает в соответствии, видя, что необходимо их применить в связи с нагрузкой общей энергосистемы нашего государства. Потому это может и варьироваться в тех объемах, сколько необходимо ограничить мощности, чтобы наша общая энергосистема выдержала», — сказал Кравцов.

«Это разные направления подключения, разные подстанции, разные автотрансформаторы и тому подобное», — добавил Синегубов.