Чому відключення світла на Харківщині може не співпадати з графіком – ОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу пояснив, чому не завжди вдається дотримуватися графіків погодинних відключень в регіоні.

«Є планові графіки, однак вчора, технічно сталася подія, коли було відключено електроенергію по Києву близько 8 годин, і ми так само це відчули. Це називається вже аварійні відключення. Як наприклад, зараз сталося – 25 тисяч абонентів по Ізюмському і Барвінківському напрямках. Там просто пішло перенавантаження, спрацювала автоматика, тому зараз працюємо над ліквідацією цієї аварії», – зазначив Синєгубов.

При цьому, продовжив голова ХОВА, у більшості випадків графіків вдається дотримуватись.

«Вони ж для того і є, щоб люди свою діяльність і бізнес планували. Але якщо йде неспівпадіння, то це вже, аварійні йдуть відключення», – долав Синєгубов.

Директор АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов також пояснив, чому відрізняється тривалість відключень за різними адресами.

«Ми, як оператори системи розподілу, виконуємо команди, які надходять від оператора системи передачі. Оператор системи передачі, звісно, такі команди дає у відповідності, коли бачить, що необхідно їх застосувати у зв’язку з навантаженням загальної енергосистеми нашої держави. Тому це може і варіюватися в тих об’ємах, скільки необхідно обмежити потужності, щоб наша загальна енергосистема витримала», – сказав Кравцов.

«Це різні напрямки підключення, різні підстанції, різні автотрансформатори тощо», – додав Синєгубов.