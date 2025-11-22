Live

Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷

Происшествия 10:26   22.11.2025
Елена Нагорная
Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷

Для 8-летнего харьковчанина Артема, который 18 ноября оперативно сообщил о пожаре в своей квартире и таким образом спас себя и бабушку, чрезвычайники провели экскурсию по территории пожарно-спасательной части.

Артему показали технику спасателей, служебные помещения, а главное — мальчик смог почувствовать себя частью команды, собственноручно подавая воду из пожарного ствола. В конце экскурсии юному герою подарили сладости, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщалось, 18 ноября в квартире мальчика произошло возгорание, однако он не растерялся — быстро набрал «101», назвал адрес и рассказал, что вместе с ним в задымленном помещении находится бабушка, которая нуждается в помощи. Благодаря оперативному вызову спасатели ГСЧС вовремя прибыли и спасли обоих.

«Маленький герой Артем доказал: в чрезвычайной ситуации решающими могут стать знания, смелость и умение действовать без колебаний», — подчеркнули в ГСЧС.

Читайте также: Сегодня 22 ноября 2025: какой день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
21.11.2025, 13:43
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
Новости Харькова — главное за 22 ноября: как прошла ночь, что на фронтах
22.11.2025, 08:32
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 22 ноября в Харькове и области
21.11.2025, 20:42
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти
22.11.2025, 09:53
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
Новости Харькова — главное 21 ноября: удар, опровержение заявлений Герасимова
21.11.2025, 22:02
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
Какие электрички меняют маршруты и отменяют на Харьковщине с 22 по 24 ноября
22.11.2025, 11:46

Новости по теме:

17.11.2025
Последствия «прилетов» ракет убирали в Балаклее на Харьковщине (фото, видео)
07.11.2025
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
05.11.2025
БпЛА атаковали частный сектор на Харьковщине: горели три дома (фото)
02.11.2025
Как уберечься от FPV-дрона — актуальные советы для харьковчан
01.11.2025
Четыре человека погибли в пожарах в Харькове – ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 10:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для 8-летнего харьковчанина Артема, который 18 ноября оперативно сообщил о пожаре в своей квартире и таким образом спас себя и бабушку, провели экскурсию бойцы ГСЧС.".