Спас себя и бабушку: бойцы ГСЧС пригласили в гости 8-летнего харьковчанина 📷
Для 8-летнего харьковчанина Артема, который 18 ноября оперативно сообщил о пожаре в своей квартире и таким образом спас себя и бабушку, чрезвычайники провели экскурсию по территории пожарно-спасательной части.
Артему показали технику спасателей, служебные помещения, а главное — мальчик смог почувствовать себя частью команды, собственноручно подавая воду из пожарного ствола. В конце экскурсии юному герою подарили сладости, рассказывают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как сообщалось, 18 ноября в квартире мальчика произошло возгорание, однако он не растерялся — быстро набрал «101», назвал адрес и рассказал, что вместе с ним в задымленном помещении находится бабушка, которая нуждается в помощи. Благодаря оперативному вызову спасатели ГСЧС вовремя прибыли и спасли обоих.
«Маленький герой Артем доказал: в чрезвычайной ситуации решающими могут стать знания, смелость и умение действовать без колебаний», — подчеркнули в ГСЧС.
Дата публикации материала: 22 ноября 2025 в 10:26