Врятував себе і бабусю: бійці ДСНС запросили в гості 8-річного харків'янина 📷

Події 10:26   22.11.2025
Олена Нагорна
Врятував себе і бабусю: бійці ДСНС запросили в гості 8-річного харків'янина 📷

Для 8-річного харків’янина Артема, який 18 листопада оперативно повідомив про пожежу у своїй квартирі та таким чином врятував себе та бабусю, надзвичайники провели екскурсію територією пожежно-рятувальної частини.

Артему показали техніку надзвичайників, службові приміщення, а головне — хлопчик зміг відчути себе частиною команди, власноруч подаючи воду із пожежного ствола. Наприкінці екскурсії юному герою подарували солодощі, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як повідомлялося, 18 листопада у квартирі хлопчика сталося загоряння, проте він не розгубився — швидко набрав «101», назвав адресу та розповів, що разом із ним у задимленому приміщенні перебуває бабуся, яка потребує допомоги. Завдяки оперативному виклику бійці ДСНС вчасно прибули та врятували обох.

“Маленький герой Артем довів: у надзвичайній ситуації вирішальними можуть стати знання, сміливість і вміння діяти без вагань”, – наголосили у ДСНС.

Автор: Олена Нагорна
