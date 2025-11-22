Врятував себе і бабусю: бійці ДСНС запросили в гості 8-річного харків’янина 📷
Для 8-річного харків’янина Артема, який 18 листопада оперативно повідомив про пожежу у своїй квартирі та таким чином врятував себе та бабусю, надзвичайники провели екскурсію територією пожежно-рятувальної частини.
Артему показали техніку надзвичайників, службові приміщення, а головне — хлопчик зміг відчути себе частиною команди, власноруч подаючи воду із пожежного ствола. Наприкінці екскурсії юному герою подарували солодощі, розповідають у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Як повідомлялося, 18 листопада у квартирі хлопчика сталося загоряння, проте він не розгубився — швидко набрав «101», назвав адресу та розповів, що разом із ним у задимленому приміщенні перебуває бабуся, яка потребує допомоги. Завдяки оперативному виклику бійці ДСНС вчасно прибули та врятували обох.
“Маленький герой Артем довів: у надзвичайній ситуації вирішальними можуть стати знання, сміливість і вміння діяти без вагань”, – наголосили у ДСНС.
Читайте також: Сьогодні 22 листопада 2025 року: який день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Врятував себе і бабусю: бійці ДСНС запросили в гості 8-річного харків’янина 📷», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 10:26;