Сутки часть Киевского района будет без газа – адрес

Общество 10:45   24.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковском филиале «Газсети» проинформировали, что с 24 по 25 ноября специалисты будут проводить работы на газовых сетях в Киевском районе Харькова. Из-за этого часть абонентов останутся без голубого топлива.

Так подачу газа временно остановят по адресу:

  • ул. Леся Сердюка д. 54

В сообщении также призвали жителей быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовщики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
