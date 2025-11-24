Добу частина Київського району буде без газу – адреса
У Харківській філії “Газмережі” поінформували, що з 24 по 25 листопада фахівці проводитимуть роботи на газових мережах у Київському районі Харкова. Через це частина абонентів залишиться без блакитного палива.
Так подачу газу тимчасово зупинять за адресою:
вул. Леся Сердюка буд. 54
У повідомленні також закликали мешканців бути обачливими та перекрити крани перед газовими приладами.
“Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – зазначили газовики.
