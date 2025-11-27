Тело мужчины нашли во время пожара на Харьковщине (фото)
Сообщения о пожаре в селе Металловка спасатели получили сегодня, 27 ноября, в 10:30, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Горелая хозяйственная постройка на территории частного домовладения.
«Внутри постройки горели домашние вещи на площади 44 м кв. В очаге пожара спасатели обнаружили тело 48-летнего мужчины», — отметили спасатели.
В 11:00 огонь локализовали, в 11:45 — полностью потушили. Предварительно, причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Напомним, 26 ноября в Основянском районе произошел пожар в доме. Во время проведения разведки в задымленном помещении спасатели обнаружили мужчину в без сознания. Его госпитализировали. По предварительным данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, причина возгорания – короткое замыкание электросети.
