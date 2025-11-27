Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Повідомлення про пожежу в селі Металівка рятувальники отримали сьогодні, 27 листопада, о 10:30, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
Горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.
«Всередині споруди горіли домашні речі на площі 44 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 48-річного чоловіка», – зазначили рятувальники.
Об 11:00 вогонь локалізували, об 11:45 – повністю загасили. Попередньо, причина загоряння – необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, 26 листопада в Основ’янському районі сталася пожежа у будинку. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні рятувальники виявили чоловіка у непритомному стані. Його шпиталізували. За попередніми даними ГУ ДСНС в Харківській області, причина загоряння – коротке замкнення електромережі.
