Live

Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)

Події 13:23   27.11.2025
Вікторія Яковенко
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Повідомлення про пожежу в селі Металівка рятувальники отримали сьогодні, 27 листопада, о 10:30, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння.

«Всередині споруди горіли домашні речі на площі 44 м кв. В осередку пожежі рятувальники виявили тіло 48-річного чоловіка», – зазначили рятувальники.

Об 11:00 вогонь локалізували, об 11:45 – повністю загасили. Попередньо, причина загоряння – необережне поводження з вогнем.

пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
пожар на Харьковщине
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 26 листопада в Основ’янському районі сталася пожежа у будинку. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні рятувальники виявили чоловіка у непритомному стані. Його шпиталізували. За попередніми даними ГУ ДСНС в Харківській області, причина загоряння – коротке замкнення електромережі.

Читайте також: Двоє постраждалих, зруйновані будинки – Синєгубов про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Як довго Харківщина ще житиме за графіками відключень світла – обленерго
Як довго Харківщина ще житиме за графіками відключень світла – обленерго
27.11.2025, 13:51
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
Постраждав 12-річний хлопчик: фото обстріляної області показала прокуратура
27.11.2025, 09:35
Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу
Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу
27.11.2025, 10:19
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
Сьогодні в Харкові та області буде небезпечно – попередження синоптиків
27.11.2025, 09:55
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)
27.11.2025, 13:23
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років
27.11.2025, 11:00

Новини за темою:

22.11.2025
Врятував себе і бабусю: бійці ДСНС запросили в гості 8-річного харків’янина 📷
17.11.2025
Наслідки «прильотів» ракет прибирали у Балаклії на Харківщині (фото, відео)
07.11.2025
Росіяни вбили жінку ударом БпЛА у селі на Харківщині
05.11.2025
БпЛА атакували приватний сектор на Харківщині: горіли три будинки (фото)
02.11.2025
Як уберегтися від FPV-дрона – актуальні поради для харків’ян


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тіло чоловіка знайшли під час пожежі на Харківщині (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 13:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в селі Металівка рятувальники отримали сьогодні, 27 листопада, о 10:30, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".