«єВідновлення» на Харьковщине: сколько новых домов купили, куда переезжают
4386 квартир и домов более чем на 9 миллиардов гривен приобрели жители Харьковской области по программе «єВідновлення».
«Жилищными сертификатами воспользовались 6187 получателей компенсации за разрушенное жилье из Харьковской области. Большинство приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской громадах, остальные – на территории Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областей», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Для ремонта жилья в рамках госпрограммы 41 364 человека получили более 4,2 миллиарда гривен компенсаций. Всего в 40 громадах области сформировали 8 603 сертификата на более чем 11,5 миллиарда гривен, добавил Синегубов.
Как сообщала МГ «Объектив», чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» на Харьковщине отказывают в двух случаях: когда в многоквартирном доме повреждены места общего пользования и капитальный ремонт еще не выполнен, а также когда на восстановление квартиры необходимо более 350 тысяч гривен и частного дома — более 500 тысяч.
27 ноября 2025 в 12:06