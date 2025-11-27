«єВідновлення» на Харківщині: скільки нових домів купили, які регіони обирають
4386 квартир і будинків на понад 9 мільярдів гривень придбали мешканці Харківської області за програмою «єВідновлення».
«Житловими сертифікатами скористалися 6 187 отримувачів компенсації за зруйноване житло з Харківської області. Більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах, решта – на території Київської, Полтавської, Івано-Франківської та інших областей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Для ремонту житла у межах держпрограми 41 364 людини отримали понад 4,2 мільярда гривень компенсацій. Загалом у 40 громадах області сформовані 8 603 сертифікати на більш ніж 11,5 мільярда гривень, додав Синєгубов.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, найчастіше у наданні компенсації за ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення» на Харківщині відмовляють у двох випадках: коли у багатоквартирному будинку також пошкоджені місця загального користування й капітальний ремонт ще не виконаний, а також коли на відновлення квартири необхідно понад 350 тисяч гривень, а приватного будинку – більш ніж 500 тисяч.
