Двое погибших и двое раненых – как прошли сутки на Харьковщине

Происшествия 09:42   29.11.2025
Оксана Якушко
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харьковщине КАБ и БпЛА.

В результате обстрелов два человека погибли, двое – пострадали, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Шестаково Старосалтовской громады погиб 33-летний мужчина, пострадали 52-летняя и 61-летняя женщины; в селе Караическое Волчанской громады погиб 49-летний мужчина.

В селе Шестаково Чугуевского района в результате ударов россиян повреждены 8 частных домов, 5 хозяйственных построек, 4 автомобиля.

Враг атаковал 2 КАБ Немышлянского района Харькова. В Харькове повреждены два многоквартирных дома – выбиты окна, административное здание, автомобиль.

В поселке Ковшаровка Купянского района поврежден многоквартирный дом.

Автор: Оксана Якушко
