Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині

Події 09:42   29.11.2025
Оксана Якушко
Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині

Минулої доби росіяни завдали ударів по Харківщині КАБ і БпЛА.

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, двоє – постраждали, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 33-річний чоловік, постраждали 52-річна і 61-річна жінки; у селі Караїчне Вовчанської громади загинув 49-річний чоловік.

У селі Шестакове Чугуївського району внаслідок ударів росіян пошкоджені 8 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі.

Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський район Харкова. У Харкові пошкоджені два багатоквартирні будинки – вибиті вікна, адміністративна будівля, автомобіль.

У селищі Ківшарівка Куп’янського району пошкоджений багатоквартирний будинок.

Читайте також: Вибухи пролунали в Харкові: були перепади електроенергії, є постраждалий

Автор: Оксана Якушко
