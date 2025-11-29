Двоє загиблих і двоє поранених – як минула доба на Харківщині
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харківщині КАБ і БпЛА.
Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, двоє – постраждали, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У селі Шестакове Старосалтівської громади загинув 33-річний чоловік, постраждали 52-річна і 61-річна жінки; у селі Караїчне Вовчанської громади загинув 49-річний чоловік.
У селі Шестакове Чугуївського району внаслідок ударів росіян пошкоджені 8 приватних будинків, 5 господарчих споруд, 4 автомобілі.
Ворог атакував 2 КАБ Немишлянський район Харкова. У Харкові пошкоджені два багатоквартирні будинки – вибиті вікна, адміністративна будівля, автомобіль.
У селищі Ківшарівка Куп’янського району пошкоджений багатоквартирний будинок.
