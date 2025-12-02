Live

Как будут выключать свет 3 декабря в Харьковской области: графики

Общество 22:07   02.12.2025
Оксана Якушко
Как будут выключать свет 3 декабря в Харьковской области: графики

В среду, 3 декабря, с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применят одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–09:00; 16:00–19:30
1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30
2.1 08:00–09:00; 12:30-19:30
2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–18:00; 19:30-23:00
3.2 09:00-12:30; 16:00–23:00
4.1 08:00–12:30; 19:30-22:00
4.2 09:00–12:30; 19:30-22:00
5.1 02:00–05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
6.1 09:00-16:00
6.2 11:00-16:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000

Автор: Оксана Якушко
