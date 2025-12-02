Как будут выключать свет 3 декабря в Харьковской области: графики

В среду, 3 декабря, с 00:00 до 24:00 в регионе будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Применят одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений.

Ниже приведены часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 06:00–09:00; 16:00–19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00–19:30

2.1 08:00–09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00–02:00; 09:00-12:30; 16:00–18:00; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00–23:00

4.1 08:00–12:30; 19:30-22:00

4.2 09:00–12:30; 19:30-22:00

5.1 02:00–05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 09:00-16:00

6.2 11:00-16:00

Список адресов за очередями — здесь.