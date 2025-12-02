Live

Як вимикатимуть світло 3 грудня в Харківській області: графіки

Суспільство 22:07   02.12.2025
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 3 грудня в Харківській області: графіки

У середу, 3 грудня, з 00:00 до 24:00 у регіоні діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Застосують одночасно від 0,5 до 3 черг відключень.

Нижче наведені години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30

1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30

2.1 08:00-09:00; 12:30-19:30

2.2 06:00-09:00; 12:30-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-18:00; 19:30-23:00

3.2 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 08:00-12:30; 19:30-22:00

4.2 09:00-12:30; 19:30-22:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

5.2 12:30-16:00; 23:00-24:00

6.1 09:00-16:00

6.2 11:00-16:00

Список адрес за чергами – тут.

