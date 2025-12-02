На Харьковщине собирали специалистов по сопровождению ветеранов: что обсуждали

В ХОВА говорят: вопрос своевременной и всесторонней поддержки защитников и защитниц, ветеранов и членов их семей – одно из основных направлений работы администрации.

В частности, заместитель ХОВА Вита Ковальская провела рабочую встречу со специалистами по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Стороны обсудили ход реализации государственной ветеранской политики в области и способы усовершенствования системы сопровождения на уровне громад.

«Продолжаем совместно работать над усовершенствованием системы поддержки наших ветеранов, ветеранок и демобилизованных лиц в соответствии с их потребностями и обращениями. Определение четких механизмов предоставления услуг будет способствовать быстрой и эффективной интеграции ветеранов и ветеранок в гражданскую жизнь», – отметила Вита Ковальская.

В рамках встречи было рассмотрено дальнейшее взаимодействие с ТЦК относительно уведомления семей для своевременного оказания им государственной поддержки. Также обсудили механизм регистрации в очереди на получение жилья, вопросы получения статуса инвалидности и оформления юридических прав для ветеранов, не имеющих родственников.

«Отдельное внимание было уделено возможности создания удостоверений для специалистов сопровождения, обеспечению всех специалистов электронными кабинетами и усилению системы подготовки на базе ХНУ им. В. Н. Каразина и ХНПУ им. Г. С. Сковороды», — добавили в ХОВА.