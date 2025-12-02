Live

На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали

Суспільство 16:12   02.12.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали Фото: ХОВА

У ХОВА кажуть: питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин – один із основних напрямків роботи адміністрації.

Зокрема, заступниця ХОВА Віта Ковальська провела робочу зустріч з фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Сторони обговорили хід реалізації державної ветеранської політики в області та способи вдосконалення системи супроводу на рівні громад.

«Продовжуємо спільно працювати над удосконаленням системи підтримки наших ветеранів, ветеранок і демобілізованих осіб відповідно до їхніх потреб та звернень. Визначення чітких механізмів надання послуг сприятиме швидкій та ефективній інтеграції ветеранів і ветеранок у цивільне життя», – зазначила Віта Ковальська.

У межах зустрічі розглянули подальшу взаємодію з ТЦК щодо сповіщення родин для своєчасного надання їм державної підтримки. Також обговорили механізм реєстрації у черзі на отримання житла, питання отримання статусу інвалідності та оформлення юридичних прав для ветеранів, що не мають родичів.

«Окрему увагу приділили можливості створення посвідчень для фахівців супроводу, забезпеченню всіх спеціалістів електронними кабінетами та посиленню системи підготовки на базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ХНПУ ім. Г. С. Сковороди», – додали у ХОВА

вопрос ветеранов на Харьковщине
Фото: ХОВА

Читайте також: Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали
На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали
02.12.2025, 16:12
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
Армія РФ атакувала Чугуїв: що пошкодили безпілотники
02.12.2025, 12:03
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
“Ситуація дуже напружена” – Терехов про проблеми з водою в Харкові
02.12.2025, 10:26
Через туман на Харківщині два дні поспіль оголошений перший рівень небезпеки
Через туман на Харківщині два дні поспіль оголошений перший рівень небезпеки
02.12.2025, 11:50
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
Як 2 грудня вимикатимуть світло в Харківській області: графіки
01.12.2025, 20:00
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
Три дні не ходитимуть тролейбуси вдень в одному з районів Харкова
01.12.2025, 18:12

Новини за темою:

27.11.2025
ХОВА продовжує реалізовувати ветеранську політику у громадах Харківщини
24.11.2025
Ветеранів та членів їхніх сімей збирали на Ізюмщині: які питання порушували
21.11.2025
На Харківщині навчають фахівців із супроводу ветеранів: дані ХОВА
18.11.2025
Ветерана, пораненого на Харківщині, відправили на реабілітацію до Латвії
18.11.2025
Дітям із Золочівщини подарували ноутбуки та організували прогулянку по Харкову


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2025 в 16:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА кажуть: питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин – один із основних напрямків роботи адміністрації.".