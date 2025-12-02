На Харківщині збирали фахівців із супроводу ветеранів: що обговорювали
У ХОВА кажуть: питання своєчасної та всебічної підтримки захисників і захисниць, ветеранів та членів їхніх родин – один із основних напрямків роботи адміністрації.
Зокрема, заступниця ХОВА Віта Ковальська провела робочу зустріч з фахівцями із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Сторони обговорили хід реалізації державної ветеранської політики в області та способи вдосконалення системи супроводу на рівні громад.
«Продовжуємо спільно працювати над удосконаленням системи підтримки наших ветеранів, ветеранок і демобілізованих осіб відповідно до їхніх потреб та звернень. Визначення чітких механізмів надання послуг сприятиме швидкій та ефективній інтеграції ветеранів і ветеранок у цивільне життя», – зазначила Віта Ковальська.
У межах зустрічі розглянули подальшу взаємодію з ТЦК щодо сповіщення родин для своєчасного надання їм державної підтримки. Також обговорили механізм реєстрації у черзі на отримання житла, питання отримання статусу інвалідності та оформлення юридичних прав для ветеранів, що не мають родичів.
«Окрему увагу приділили можливості створення посвідчень для фахівців супроводу, забезпеченню всіх спеціалістів електронними кабінетами та посиленню системи підготовки на базі ХНУ ім. В. Н. Каразіна та ХНПУ ім. Г. С. Сковороди», – додали у ХОВА
