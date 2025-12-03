Live

Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Общество 13:12   03.12.2025
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 декабря сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 4 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, с начала недели в Региональном центре по гидрометеорологии почти каждый день предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях. Из-за тумана в регионе объявляли I уровень опасности 2 и 3 декабря.

3 декабря в Харьковской области ожидали туман. Ночью возможен слабый гололед, писали синоптики.

Читайте также: Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, Лозовая без света
Новости Харькова – главное 3 декабря: смертельный пожар, Лозовая без света
03.12.2025, 12:40
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
Загорелись вещи: утром в Харькове в огне погибла женщина, десять людей спасли
03.12.2025, 10:53
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 декабря 2025: какой праздник и день в истории
03.12.2025, 06:00
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
Бесплатные поездки из Харькова по Украине: 3 декабря стартует УЗ-3000
02.12.2025, 20:45
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
Столкнулись трамвай и иномарка – пожар вспыхнул на проспекте в Харькове (фото)
02.12.2025, 21:39
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
Ночью в Харькове произошло ДТП: вероятно пьяного водителя нашли неподалеку
03.12.2025, 13:43

Новости по теме:

03.12.2025
Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
03.12.2025
Энергетический остров в Харькове: Василий Скопенко — о переходе к автономности
03.12.2025
Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала
02.12.2025
Генштаб о Харьковщине; инвалидность по цене квартиры – итоги 2 декабря
02.12.2025
Проект для аграриев Харьковщины: сколько земель разминировали благодаря ООН


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 13:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 декабря сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.".