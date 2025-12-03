Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 декабря сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 4 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Напомним, с начала недели в Региональном центре по гидрометеорологии почти каждый день предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях. Из-за тумана в регионе объявляли I уровень опасности 2 и 3 декабря.
3 декабря в Харьковской области ожидали туман. Ночью возможен слабый гололед, писали синоптики.
Читайте также: Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2025 в 13:12;