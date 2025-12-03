Жителей Харькова и области снова предупредили об опасной погоде

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 4 декабря сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью и утром 4 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – пишут синоптики.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

Напомним, с начала недели в Региональном центре по гидрометеорологии почти каждый день предупреждают жителей Харьковщины об опасных метеорологических явлениях. Из-за тумана в регионе объявляли I уровень опасности 2 и 3 декабря.

3 декабря в Харьковской области ожидали туман. Ночью возможен слабый гололед, писали синоптики.