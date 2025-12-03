Live

Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Суспільство 13:12   03.12.2025
Вікторія Яковенко
Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 4 грудня повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 4 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, з початку тижня у Регіональному центрі з гідрометеорології майже щодня попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища. Через туман у регіоні оголошували I рівень небезпечності 2 та 3 грудня.

3 грудня на Харківщині очікували мряку. Вночі можлива слабка ожеледь, писали синоптики.

Автор: Вікторія Яковенко
