Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 4 грудня повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 4 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, з початку тижня у Регіональному центрі з гідрометеорології майже щодня попереджають жителів Харківщини про небезпечні метеорологічні явища. Через туман у регіоні оголошували I рівень небезпечності 2 та 3 грудня.

3 грудня на Харківщині очікували мряку. Вночі можлива слабка ожеледь, писали синоптики.