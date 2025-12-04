Мэр Харькова Терехов встретился с представителями Посольства Швеции
Городской голова Игорь Терехов провел рабочую встречу с главой отдела политических и торговых вопросов Посольства Швеции в Украине Мией Римби и секретарем отдела Эриком Эльдблумом.
Об этом сообщает Харьковский горсовет.
Мэр рассказал иностранным партнерам об обстановке в Харькове и вызовах, которые возникают перед городской властью и горожанами. Он отметил, что в результате атак рф было повреждено 9,5 тыс. жилых домов, объекты критической инфраструктуры, школы, больницы, транспорт и пр.
«Мы делаем все возможное, чтобы восстановить то, что разрушил агрессор, и чтобы Харьков продолжал функционировать, несмотря на трудности войны. Спасибо Швеции за постоянную поддержку! Благодаря вашей помощи нам удалось реализовать проекты в различных отраслях. И мы очень рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, ведь для нас это жизненно необходимо», — подчеркнул Игорь Терехов.
В свою очередь во время обсуждения будущих совместных инициатив Мия Римби отметила, что их делегации важно слышать о реальных потребностях прифронтовых громад. Поэтому этот визит в Харьков поможет определить ориентиры для дальнейшей работы.
«Мы передадим информацию в посольство и правительство Швеции. Наше государство оказывает гуманитарную, военную поддержку, помощь в вопросах реконструкции. Все шведское общество задействовано в таких проектах, и мы планируем развивать этот процесс», — подытожила Мия Римби.
