Мер Харкова Терехов зустрівся з представниками Посольства Швеції

Міський голова Ігор Терехов зустрівся із головою відділу політичних і торгівельних питань Посольства Швеції в Україні Мією Рімбі та секретарем відділу Еріком Ельдблумом.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Мер розповів іноземним партнерам про ситуацію в Харкові та виклики, які постають перед міською владою та городянами. Він зазначив, що внаслідок атак рф було пошкоджено 9,5 тис. житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, школи, лікарні, транспорт та ін.

«Ми робимо все можливе, щоб відновити те, що зруйнував агресор, і щоб Харків продовжував функціонувати, попри труднощі війни. Дякую Швеції за постійну підтримку! Завдяки вашій допомозі нам вдалося реалізувати проєкти в різних галузях. І ми дуже розраховуємо на подальшу співпрацю, адже для нас це життєво необхідно», – підкреслив Ігор Терехов.

Своєю чергою під час обговорення майбутніх спільних ініціатив Мія Рімбі наголосила, що їхній делегації важливо чути про реальні потреби прифронтових громад. Тож цей візит до Харкова допоможе визначити орієнтири для подальшої роботи.

«Ми передамо інформацію до посольства та уряду Швеції. Наша держава надає гуманітарну, військову підтримку, допомогу в питаннях реконструкції. Все шведське суспільство залучене в таких проєктах, і ми плануємо розвивати цей процес», – підсумувала Мія Рімбі.