Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч

Общество 15:29   11.12.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 55 тысяч Фото: ХОВА

По состоянию на 11 декабря в Харьковской области актуальны 2759 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальника финансового отдела с зарплатой в 55 тысяч гривен. Инженер-технолог по производству и переработке продукции животноводства будет получать 40 тысяч грн, а типограф-тислитель — 30 тысяч.

Инженер-проектировщик будет зарабатывать 26 тысяч, составитель продукции медицинского назначения – 25500, зубошлифовщик и бухгалтер – 25 тысяч, машинист катка – 20 тысяч, бетонщик – 18 тысяч, а регулятор радиоэлектронной аппаратуры и приборов – 17990.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, ранее правоохранители передали в суд дело двух жителей Харькова, которые, по данным следствия, реализовали схему с фейковыми вакансиями на заводах и фабриках в Европе. Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схема действовала с октября 2024 по июнь 2025-го.

Читайте также: Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия

Автор: Виктория Яковенко
