Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч

Станом на 11 грудня в Харківській області актуальні 2759 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва матиме 40 тисяч грн, а друкар-тиснильник – 30 тисяч.

Інженер-проєктувальник зароблятиме 26 тисяч, укладальник продукції медичного призначення – 25500, зубошліфувальник та бухгалтер – 25 тисяч, машиніст котка – 20 тисяч, бетоняр – 18 тисяч, а регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів – 17990.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, раніше правоохоронці передали до суду справу двох жителів Харкова, які, за даними слідства, реалізували схему з фейковими вакансіями на заводах та фабриках у Європі. Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, схема діяла з жовтня 2024 до червня 2025-го.