Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

В Харьковской области продолжаются два боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении произошла одна атака врага в сторону населенного пункта Колодезное.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки. Два боя еще продолжаются.

На Лиманском направлении произошло 19 боев. Оккупанты атаковали вблизи ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир на Харьковщине.

Напомним, ранее об успехе СОУ в Купянске и близлежащих населенных пунктах заявили аналитики группы DeepState. Они существенно изменили карту фронта в этом районе. Командование корпуса НГУ «Хартия» официально подтвердило эту информацию. Защитники сообщили об освобождении Кондрашовки, Радьковки, их окрестностей и ряде кварталов на севере Купянска. Всего с 22 сентября по 12 декабря уничтожено 1027 россиян, 291 ранено, 13 в плену. В окружении более 200 оккупантов.