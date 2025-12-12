Live

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:44   12.12.2025
Вікторія Яковенко
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківщині тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки. Два бої ще тривають.

На Лиманському напрямку відбулося 19 боїв. Окупанти атакували поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, раніше про успіх СОУ в Куп’янську та прилеглих населених пунктах заявили аналітики групи “DeepState”. Вони суттєво змінили мапу фронту в цьому районі. Командування корпусу НГУ «Хартія» офіційно підтвердило цю інформацію. Захисники повідомили про звільнення Кіндрашівки, Радьківки, їхніх околиць та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів.

Читайте також: «Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
12.12.2025, 13:37
Бювети з безплатною водою у Харкові: скільки їх буде до початку 2026-го
Бювети з безплатною водою у Харкові: скільки їх буде до початку 2026-го
12.12.2025, 13:23
Звільнено околиці Куп’янська, в оточенні понад 200 росіян – “Хартія”
Звільнено околиці Куп’янська, в оточенні понад 200 росіян – “Хартія”
12.12.2025, 12:52
Не відрізняємось від всієї України – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
Не відрізняємось від всієї України – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
12.12.2025, 13:01
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47

Новини за темою:

06.12.2025
Авіаудар та 15 атак: ранкові дані Генштабу ЗСУ про Харківщину
05.12.2025
Один бій триває на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
02.12.2025
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
28.11.2025
FPV-дрони вбили двох людей на Харківщині
27.11.2025
Де сьогодні атакували росіяни, один бій триває на Харківщині: дані Генштабу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".