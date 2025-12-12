Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

На Харківщині тривають два бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулась одна атака ворога у бік населеного пункту Колодязне.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки. Два бої ще тривають.

На Лиманському напрямку відбулося 19 боїв. Окупанти атакували поблизу низки населених пунктів, серед яких – Новий Мир на Харківщині.

Нагадаємо, раніше про успіх СОУ в Куп’янську та прилеглих населених пунктах заявили аналітики групи “DeepState”. Вони суттєво змінили мапу фронту в цьому районі. Командування корпусу НГУ «Хартія» офіційно підтвердило цю інформацію. Захисники повідомили про звільнення Кіндрашівки, Радьківки, їхніх околиць та низку кварталів на півночі Куп’янська. Загалом від 22 вересня до 12 грудня знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів.