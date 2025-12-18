Снова туман. Синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине
Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 19 декабря, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.
«19 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.
Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.
Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии сообщал об опасных метеорологических явлениях в регионе 17 декабря. Синоптики также прогнозировали ночью и утром туман. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Аналогичное предупреждение синоптики опубликовали накануне, 17 числа.
