Снова туман. Синоптики предупредили об опасной погоде на Харьковщине

Об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области завтра, 19 декабря, сообщил Региональный центр по гидрометеорологии.

«19 декабря по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Напомним, ранее Региональный центр по гидрометеорологии сообщал об опасных метеорологических явлениях в регионе 17 декабря. Синоптики также прогнозировали ночью и утром туман. Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Аналогичное предупреждение синоптики опубликовали накануне, 17 числа.