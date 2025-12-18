Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 19 грудня, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

«19 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомляв про небезпечні метеорологічні явища у регіоні 17 грудня. Синоптики також прогнозували вночі та вранці туман. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Аналогічне попередження синоптики опублікували напередодні, 17 числа.