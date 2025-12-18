Live

Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Суспільство 14:43   18.12.2025
Вікторія Яковенко
Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині

Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 19 грудня, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.

«19 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомляв про небезпечні метеорологічні явища у регіоні 17 грудня. Синоптики також прогнозували вночі та вранці туман. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Аналогічне попередження синоптики опублікували напередодні, 17 числа.

Читайте також: Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років
Підлітки, які до смерті побили чоловіка в Харкові, «сядуть» на сім років
18.12.2025, 16:14
Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)
Робота в Харкові та області: кому платять 40 тисяч гривень (вакансії)
18.12.2025, 12:38
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
ISW: у Куп’янську – просування ЗСУ, на півночі – РФ повернула у бій поранених
18.12.2025, 07:47
Скільки коштує приготувати кутю в Харкові: ціни повідомили у мерії
Скільки коштує приготувати кутю в Харкові: ціни повідомили у мерії
18.12.2025, 12:11
Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував
Копи підозрюють, що знайшли коноплі у квартирі на Салтівці – хто її вирощував
18.12.2025, 11:42
Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
Викликати копів, пожежників, медиків тепер можна навіть без мобільного зв’язку
18.12.2025, 11:10

Новини за темою:

18.12.2025
Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати
18.12.2025
Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
18.12.2025
Під Харковом врятували лебедя: у яку пастку потрапив птах (відео)
18.12.2025
Громадськість збиралася на баскетбольному майданчику в Харкові: навіщо
18.12.2025
Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2025 в 14:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 19 грудня, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.".