Знову туман. Синоптики попередили про небезпечну погоду на Харківщині
Про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області завтра, 19 грудня, повідомив Регіональний центр з гідрометеорології.
«19 грудня по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.
Нагадаємо, раніше Регіональний центр з гідрометеорології повідомляв про небезпечні метеорологічні явища у регіоні 17 грудня. Синоптики також прогнозували вночі та вранці туман. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
Аналогічне попередження синоптики опублікували напередодні, 17 числа.
18 Грудня 2025 в 14:43