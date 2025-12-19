В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹
Харьковчане набрали 15 млн литров питьевой воды в бесплатных бюветах с начала запуска проекта, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
По данным предприятия, в городе сейчас работают 63 бювета, еще девять находятся в процессе монтажа.
В КП говорят: время подключения бюветов значительно сократилось.
«Первая партия бюветов приходила в разобранном виде. Поэтому мы теряли много времени на установку. Сейчас вторая партия бюветов приходит уже со смонтированным оборудованием», — рассказал заместитель директора технического по водоснабжению Антон Ищенко.
В КП отметили, что в последние атаки на систему водоснабжения сеть бюветов работала на полную мощность. Потому и приняли решение постепенно расширяться.
«На сегодняшний день есть ухудшение погодных условий, поэтому есть просьба к жителям во время набора воды не ставить тару на землю. Потому что после этого в лотки заносится грязь», — объяснил Ищенко.
Видео: КП «Харьковские тепловые сети»
Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал: до начала нового года планируется, чтобы в Харькове было 70 бюветов с бесплатной водой.
Читайте также: Двух детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюветы, вода, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 16:46;