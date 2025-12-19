В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹

Харьковчане набрали 15 млн литров питьевой воды в бесплатных бюветах с начала запуска проекта, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

По данным предприятия, в городе сейчас работают 63 бювета, еще девять находятся в процессе монтажа.

В КП говорят: время подключения бюветов значительно сократилось.

«Первая партия бюветов приходила в разобранном виде. Поэтому мы теряли много времени на установку. Сейчас вторая партия бюветов приходит уже со смонтированным оборудованием», — рассказал заместитель директора технического по водоснабжению Антон Ищенко.

В КП отметили, что в последние атаки на систему водоснабжения сеть бюветов работала на полную мощность. Потому и приняли решение постепенно расширяться.

«На сегодняшний день есть ухудшение погодных условий, поэтому есть просьба к жителям во время набора воды не ставить тару на землю. Потому что после этого в лотки заносится грязь», — объяснил Ищенко.

Видео: КП «Харьковские тепловые сети»

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал: до начала нового года планируется, чтобы в Харькове было 70 бюветов с бесплатной водой.