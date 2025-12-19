Live

В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹

Общество 16:46   19.12.2025
Виктория Яковенко
В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹 Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане набрали 15 млн литров питьевой воды в бесплатных бюветах с начала запуска проекта, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

По данным предприятия, в городе сейчас работают 63 бювета, еще девять находятся в процессе монтажа.

В КП говорят: время подключения бюветов значительно сократилось.

«Первая партия бюветов приходила в разобранном виде. Поэтому мы теряли много времени на установку. Сейчас вторая партия бюветов приходит уже со смонтированным оборудованием», — рассказал заместитель директора технического по водоснабжению Антон Ищенко.

В КП отметили, что в последние атаки на систему водоснабжения сеть бюветов работала на полную мощность. Потому и приняли решение постепенно расширяться.

«На сегодняшний день есть ухудшение погодных условий, поэтому есть просьба к жителям во время набора воды не ставить тару на землю. Потому что после этого в лотки заносится грязь», — объяснил Ищенко.

Видео: КП «Харьковские тепловые сети»

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов сообщал: до начала нового года планируется, чтобы в Харькове было 70 бюветов с бесплатной водой.

Читайте также: Двух детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
Будет ли в Харькове вода и отопление в случае блэкаута: ответ Терехова (видео)
18.12.2025, 13:05
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
Новости Харькова — главное 19 декабря: пожары, судья сбила двух девочек
19.12.2025, 17:32
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025, 16:01
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
Антидроновые коридоры устанавливают вокруг Харькова (видео)
19.12.2025, 14:22
Что в Волчанске, как может действовать РФ после «Купянского конфуза» — Машовец
Что в Волчанске, как может действовать РФ после «Купянского конфуза» — Машовец
19.12.2025, 12:24
Опасный туман накроет Харьковщину вечером 19 декабря и ночью ​​20 декабря
Опасный туман накроет Харьковщину вечером 19 декабря и ночью ​​20 декабря
19.12.2025, 18:14

Новости по теме:

12.12.2025
Бюветы с бесплатной водой в Харькове: сколько их будет до начала 2026-го
10.11.2025
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
26.08.2025
Сколько бюветов с бесплатной водой еще планируют установить в Харькове
20.08.2025
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
03.07.2025
Бюветы с бесплатной питьевой водой устанавливают в Харькове (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове уже более 60 бюветов с бесплатной водой: о чем просят жителей 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2025 в 16:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане набрали 15 млн литров питьевой воды в бесплатных бюветах с начала запуска проекта, сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».".