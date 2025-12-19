У Харкові вже понад 60 бюветів з безплатною водою: про що просять жителів 📹

Харків’яни набрали 15 млн літрів питної води в безкоштовних бюветах з початку запуску проєкту, повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

За даними підприємства, у місті наразі працюють 63 бювети, ще дев’ять перебувають у процесі монтажу.

У КП кажуть: час підключення бюветів значно скоротився.

«Перша партія бюветів приходила у розібраному вигляді. Тому ми втрачали багато часу на встановлення. На зараз друга партія бюветів приходить вже зі змонтованим обладнанням», – розповів заступник директора технічного з водопостачання Антон Іщенко.

У КП зазначили, що під час останніх атак на систему водопостачання мережа бюветів працювала на повну потужність. Тому й ухвалили рішення поступово розширювати.

«На зараз є погіршення погодних умов, тому є прохання до мешканців під час набору води не ставити тару на землю. Бо після цього, в лотки заноситься бруд», – пояснив Іщенко.

Відео: КП “ХТМ”

Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв: до початку нового року планують, щоб у Харкові було 70 бюветів з безкоштовною водою.