В четверг в части Берестинского района не будет газа

В Харьковском филиале «Газсети» отметили, что работы планируют начать в четверг, 25 декабря, в 08:00.

Их необходимо провести для обеспечения стабильного распределения газа. Таким образом, голубого топлива не будет в нескольких населенных пунктах Наталинской громады:

с. Мартыновка;

с. Добренькая – ул. Садовая.

Завершить работы газовщики планируют до 16:00 этого же дня.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.

