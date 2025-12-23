Live

В четверг в части Берестинского района не будет газа

Общество 09:25   23.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В четверг в части Берестинского района не будет газа

В Харьковском филиале «Газсети» отметили, что работы планируют начать в четверг, 25 декабря, в 08:00. 

Их необходимо провести для обеспечения стабильного распределения газа. Таким образом, голубого топлива не будет в нескольких населенных пунктах Наталинской громады:

  • с. Мартыновка;
  • с. Добренькая – ул. Садовая.

Завершить работы газовщики планируют  до 16:00 этого же дня.

«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
