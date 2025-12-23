В четверг в части Берестинского района не будет газа
В Харьковском филиале «Газсети» отметили, что работы планируют начать в четверг, 25 декабря, в 08:00.
Их необходимо провести для обеспечения стабильного распределения газа. Таким образом, голубого топлива не будет в нескольких населенных пунктах Наталинской громады:
- с. Мартыновка;
- с. Добренькая – ул. Садовая.
Завершить работы газовщики планируют до 16:00 этого же дня.
«Просим наших клиентов обеспечить доступ работникам Харьковского филиала «Газсети» к газовым приборам в домах для оперативного и безопасного возобновления газоснабжения после завершения работ», – добавили в сообщении.
